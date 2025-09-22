CotationsSections
Devises / AVGE
Retour à Actions

AVGE: American Century ETF Trust Avantis All Equity Markets ETF

83.30 USD 0.05 (0.06%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AVGE a changé de 0.06% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 83.06 et à un maximum de 83.37.

Suivez la dynamique American Century ETF Trust Avantis All Equity Markets ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
83.06 83.37
Range Annuel
61.76 83.50
Clôture Précédente
83.25
Ouverture
83.20
Bid
83.30
Ask
83.60
Plus Bas
83.06
Plus Haut
83.37
Volume
27
Changement quotidien
0.06%
Changement Mensuel
3.43%
Changement à 6 Mois
17.32%
Changement Annuel
13.18%
22 septembre, lundi
13:45
USD
Discours de Williams, Membre du FOMC
Act
Fcst
Prev