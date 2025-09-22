Valute / AVGE
AVGE: American Century ETF Trust Avantis All Equity Markets ETF
83.30 USD 0.05 (0.06%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AVGE ha avuto una variazione del 0.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 83.06 e ad un massimo di 83.37.
Segui le dinamiche di American Century ETF Trust Avantis All Equity Markets ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
83.06 83.37
Intervallo Annuale
61.76 83.50
- Chiusura Precedente
- 83.25
- Apertura
- 83.20
- Bid
- 83.30
- Ask
- 83.60
- Minimo
- 83.06
- Massimo
- 83.37
- Volume
- 27
- Variazione giornaliera
- 0.06%
- Variazione Mensile
- 3.43%
- Variazione Semestrale
- 17.32%
- Variazione Annuale
- 13.18%