AVGE: American Century ETF Trust Avantis All Equity Markets ETF

83.30 USD 0.05 (0.06%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AVGE ha avuto una variazione del 0.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 83.06 e ad un massimo di 83.37.

Segui le dinamiche di American Century ETF Trust Avantis All Equity Markets ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
83.06 83.37
Intervallo Annuale
61.76 83.50
Chiusura Precedente
83.25
Apertura
83.20
Bid
83.30
Ask
83.60
Minimo
83.06
Massimo
83.37
Volume
27
Variazione giornaliera
0.06%
Variazione Mensile
3.43%
Variazione Semestrale
17.32%
Variazione Annuale
13.18%
22 settembre, lunedì
13:45
USD
Discorso di Williams, Membro del FOMC
Agire
Fcst
Prev