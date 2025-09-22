KurseKategorien
AVGE: American Century ETF Trust Avantis All Equity Markets ETF

83.18 USD 0.07 (0.08%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AVGE hat sich für heute um -0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 83.06 bis zu einem Hoch von 83.27 gehandelt.

Verfolgen Sie die American Century ETF Trust Avantis All Equity Markets ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
83.06 83.27
Jahresspanne
61.76 83.50
Vorheriger Schlusskurs
83.25
Eröffnung
83.20
Bid
83.18
Ask
83.48
Tief
83.06
Hoch
83.27
Volumen
22
Tagesänderung
-0.08%
Monatsänderung
3.28%
6-Monatsänderung
17.15%
Jahresänderung
13.02%
