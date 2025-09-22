Währungen / AVGE
AVGE: American Century ETF Trust Avantis All Equity Markets ETF
83.18 USD 0.07 (0.08%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AVGE hat sich für heute um -0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 83.06 bis zu einem Hoch von 83.27 gehandelt.
Verfolgen Sie die American Century ETF Trust Avantis All Equity Markets ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
83.06 83.27
Jahresspanne
61.76 83.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 83.25
- Eröffnung
- 83.20
- Bid
- 83.18
- Ask
- 83.48
- Tief
- 83.06
- Hoch
- 83.27
- Volumen
- 22
- Tagesänderung
- -0.08%
- Monatsänderung
- 3.28%
- 6-Monatsänderung
- 17.15%
- Jahresänderung
- 13.02%