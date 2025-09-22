通貨 / AVGE
AVGE: American Century ETF Trust Avantis All Equity Markets ETF
83.18 USD 0.07 (0.08%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AVGEの今日の為替レートは、-0.08%変化しました。日中、通貨は1あたり83.06の安値と83.27の高値で取引されました。
American Century ETF Trust Avantis All Equity Markets ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
83.06 83.27
1年のレンジ
61.76 83.50
- 以前の終値
- 83.25
- 始値
- 83.20
- 買値
- 83.18
- 買値
- 83.48
- 安値
- 83.06
- 高値
- 83.27
- 出来高
- 22
- 1日の変化
- -0.08%
- 1ヶ月の変化
- 3.28%
- 6ヶ月の変化
- 17.15%
- 1年の変化
- 13.02%