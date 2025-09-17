Валюты / AVGE
AVGE: American Century ETF Trust Avantis All Equity Markets ETF
82.96 USD 0.06 (0.07%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AVGE за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 82.75, а максимальная — 83.14.
Следите за динамикой American Century ETF Trust Avantis All Equity Markets ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
82.75 83.14
Годовой диапазон
61.76 83.14
- Предыдущее закрытие
- 83.02
- Open
- 83.14
- Bid
- 82.96
- Ask
- 83.26
- Low
- 82.75
- High
- 83.14
- Объем
- 44
- Дневное изменение
- -0.07%
- Месячное изменение
- 3.00%
- 6-месячное изменение
- 16.85%
- Годовое изменение
- 12.72%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.