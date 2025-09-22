CotizacionesSecciones
Divisas / AVGE
Volver a Acciones

AVGE: American Century ETF Trust Avantis All Equity Markets ETF

83.18 USD 0.07 (0.08%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de AVGE de hoy ha cambiado un -0.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 83.06, mientras que el máximo ha alcanzado 83.27.

Siga la dinámica de la pareja de divisas American Century ETF Trust Avantis All Equity Markets ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Rango diario
83.06 83.27
Rango anual
61.76 83.50
Cierres anteriores
83.25
Open
83.20
Bid
83.18
Ask
83.48
Low
83.06
High
83.27
Volumen
22
Cambio diario
-0.08%
Cambio mensual
3.28%
Cambio a 6 meses
17.15%
Cambio anual
13.02%
22 septiembre, lunes
13:45
USD
Discurso del Miembro del FOMC, John Williams
Act.
Pronós.
Prev.