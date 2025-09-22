CotaçõesSeções
Moedas / AVGE
Voltar para Ações

AVGE: American Century ETF Trust Avantis All Equity Markets ETF

83.18 USD 0.07 (0.08%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do AVGE para hoje mudou para -0.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 83.06 e o mais alto foi 83.27.

Veja a dinâmica do par de moedas American Century ETF Trust Avantis All Equity Markets ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Faixa diária
83.06 83.27
Faixa anual
61.76 83.50
Fechamento anterior
83.25
Open
83.20
Bid
83.18
Ask
83.48
Low
83.06
High
83.27
Volume
22
Mudança diária
-0.08%
Mudança mensal
3.28%
Mudança de 6 meses
17.15%
Mudança anual
13.02%
22 setembro, segunda-feira
13:45
USD
EUA - Discurso de Williams, Membro do FOMC
Atu.
Projeç.
Prév.