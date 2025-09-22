Moedas / AVGE
AVGE: American Century ETF Trust Avantis All Equity Markets ETF
83.18 USD 0.07 (0.08%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AVGE para hoje mudou para -0.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 83.06 e o mais alto foi 83.27.
Veja a dinâmica do par de moedas American Century ETF Trust Avantis All Equity Markets ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
83.06 83.27
Faixa anual
61.76 83.50
- Fechamento anterior
- 83.25
- Open
- 83.20
- Bid
- 83.18
- Ask
- 83.48
- Low
- 83.06
- High
- 83.27
- Volume
- 22
- Mudança diária
- -0.08%
- Mudança mensal
- 3.28%
- Mudança de 6 meses
- 17.15%
- Mudança anual
- 13.02%