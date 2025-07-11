FiyatlarBölümler
AUROW: Aurora Innovation Inc - Warrant

0.6543 USD 0.0042 (0.65%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AUROW fiyatı bugün 0.65% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.6500 ve Yüksek fiyatı olarak 0.6775 aralığında işlem gördü.

Aurora Innovation Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
0.6500 0.6775
Yıllık aralık
0.5100 2.9953
Önceki kapanış
0.6501
Açılış
0.6644
Satış
0.6543
Alış
0.6573
Düşük
0.6500
Yüksek
0.6775
Hacim
160
Günlük değişim
0.65%
Aylık değişim
9.03%
6 aylık değişim
-53.92%
Yıllık değişim
-15.03%
