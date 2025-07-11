Dövizler / AUROW
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
AUROW: Aurora Innovation Inc - Warrant
0.6543 USD 0.0042 (0.65%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AUROW fiyatı bugün 0.65% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.6500 ve Yüksek fiyatı olarak 0.6775 aralığında işlem gördü.
Aurora Innovation Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AUROW haberleri
- Aurora Innovation, Inc. (AUR) Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference Transcript
- Aurora Innovation, Inc. (AUR) Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology
- Aurora Innovation, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:AUR)
- Fidelity Small Cap Index Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FSSNX)
- A Decade Of Change: How Tech Evolved In The Last 5 Years And Bold Bets For The Next 5
Günlük aralık
0.6500 0.6775
Yıllık aralık
0.5100 2.9953
- Önceki kapanış
- 0.6501
- Açılış
- 0.6644
- Satış
- 0.6543
- Alış
- 0.6573
- Düşük
- 0.6500
- Yüksek
- 0.6775
- Hacim
- 160
- Günlük değişim
- 0.65%
- Aylık değişim
- 9.03%
- 6 aylık değişim
- -53.92%
- Yıllık değişim
- -15.03%
21 Eylül, Pazar