Moedas / AUROW
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
AUROW: Aurora Innovation Inc - Warrant
0.6550 USD 0.0150 (2.34%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AUROW para hoje mudou para 2.34%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.6550 e o mais alto foi 0.6699.
Veja a dinâmica do par de moedas Aurora Innovation Inc - Warrant. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AUROW Notícias
- Aurora Innovation, Inc. (AUR) Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference Transcript
- Aurora Innovation, Inc. (AUR) Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology
- Aurora Innovation, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:AUR)
- Fidelity Small Cap Index Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FSSNX)
- A Decade Of Change: How Tech Evolved In The Last 5 Years And Bold Bets For The Next 5
Faixa diária
0.6550 0.6699
Faixa anual
0.5100 2.9953
- Fechamento anterior
- 0.6400
- Open
- 0.6600
- Bid
- 0.6550
- Ask
- 0.6580
- Low
- 0.6550
- High
- 0.6699
- Volume
- 8
- Mudança diária
- 2.34%
- Mudança mensal
- 9.15%
- Mudança de 6 meses
- -53.87%
- Mudança anual
- -14.94%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh