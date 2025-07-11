Divisas / AUROW
AUROW: Aurora Innovation Inc - Warrant
0.6400 USD 0.0265 (3.98%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AUROW de hoy ha cambiado un -3.98%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.6400, mientras que el máximo ha alcanzado 0.6643.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Aurora Innovation Inc - Warrant. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
0.6400 0.6643
Rango anual
0.5100 2.9953
- Cierres anteriores
- 0.6665
- Open
- 0.6643
- Bid
- 0.6400
- Ask
- 0.6430
- Low
- 0.6400
- High
- 0.6643
- Volumen
- 10
- Cambio diario
- -3.98%
- Cambio mensual
- 6.65%
- Cambio a 6 meses
- -54.93%
- Cambio anual
- -16.88%
