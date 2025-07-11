Валюты / AUROW
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AUROW: Aurora Innovation Inc - Warrant
0.6665 USD 0.0366 (5.81%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AUROW за сегодня изменился на 5.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.6300, а максимальная — 0.6700.
Следите за динамикой Aurora Innovation Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AUROW
- Aurora Innovation, Inc. (AUR) Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference Transcript
- Aurora Innovation, Inc. (AUR) Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology
- Aurora Innovation, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:AUR)
- Fidelity Small Cap Index Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FSSNX)
- A Decade Of Change: How Tech Evolved In The Last 5 Years And Bold Bets For The Next 5
Дневной диапазон
0.6300 0.6700
Годовой диапазон
0.5100 2.9953
- Предыдущее закрытие
- 0.6299
- Open
- 0.6500
- Bid
- 0.6665
- Ask
- 0.6695
- Low
- 0.6300
- High
- 0.6700
- Объем
- 79
- Дневное изменение
- 5.81%
- Месячное изменение
- 11.06%
- 6-месячное изменение
- -53.06%
- Годовое изменение
- -13.44%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.