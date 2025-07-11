通貨 / AUROW
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
AUROW: Aurora Innovation Inc - Warrant
0.6501 USD 0.0101 (1.58%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AUROWの今日の為替レートは、1.58%変化しました。日中、通貨は1あたり0.6300の安値と0.6699の高値で取引されました。
Aurora Innovation Inc - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AUROW News
- Aurora Innovation, Inc. (AUR) Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference Transcript
- Aurora Innovation, Inc. (AUR) Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology
- Aurora Innovation, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:AUR)
- Fidelity Small Cap Index Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FSSNX)
- A Decade Of Change: How Tech Evolved In The Last 5 Years And Bold Bets For The Next 5
1日のレンジ
0.6300 0.6699
1年のレンジ
0.5100 2.9953
- 以前の終値
- 0.6400
- 始値
- 0.6600
- 買値
- 0.6501
- 買値
- 0.6531
- 安値
- 0.6300
- 高値
- 0.6699
- 出来高
- 152
- 1日の変化
- 1.58%
- 1ヶ月の変化
- 8.33%
- 6ヶ月の変化
- -54.22%
- 1年の変化
- -15.57%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K