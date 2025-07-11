KurseKategorien
AUROW
AUROW: Aurora Innovation Inc - Warrant

0.6501 USD 0.0101 (1.58%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AUROW hat sich für heute um 1.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.6300 bis zu einem Hoch von 0.6699 gehandelt.

Verfolgen Sie die Aurora Innovation Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
0.6300 0.6699
Jahresspanne
0.5100 2.9953
Vorheriger Schlusskurs
0.6400
Eröffnung
0.6600
Bid
0.6501
Ask
0.6531
Tief
0.6300
Hoch
0.6699
Volumen
152
Tagesänderung
1.58%
Monatsänderung
8.33%
6-Monatsänderung
-54.22%
Jahresänderung
-15.57%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K