AUROW: Aurora Innovation Inc - Warrant
0.6501 USD 0.0101 (1.58%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AUROW hat sich für heute um 1.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.6300 bis zu einem Hoch von 0.6699 gehandelt.
Verfolgen Sie die Aurora Innovation Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
AUROW News
Tagesspanne
0.6300 0.6699
Jahresspanne
0.5100 2.9953
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.6400
- Eröffnung
- 0.6600
- Bid
- 0.6501
- Ask
- 0.6531
- Tief
- 0.6300
- Hoch
- 0.6699
- Volumen
- 152
- Tagesänderung
- 1.58%
- Monatsänderung
- 8.33%
- 6-Monatsänderung
- -54.22%
- Jahresänderung
- -15.57%
