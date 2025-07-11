CotationsSections
Devises / AUROW
AUROW: Aurora Innovation Inc - Warrant

0.6543 USD 0.0042 (0.65%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AUROW a changé de 0.65% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.6500 et à un maximum de 0.6775.

Suivez la dynamique Aurora Innovation Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.6500 0.6775
Range Annuel
0.5100 2.9953
Clôture Précédente
0.6501
Ouverture
0.6644
Bid
0.6543
Ask
0.6573
Plus Bas
0.6500
Plus Haut
0.6775
Volume
160
Changement quotidien
0.65%
Changement Mensuel
9.03%
Changement à 6 Mois
-53.92%
Changement Annuel
-15.03%
20 septembre, samedi