Devises / AUROW
AUROW: Aurora Innovation Inc - Warrant
0.6543 USD 0.0042 (0.65%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AUROW a changé de 0.65% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.6500 et à un maximum de 0.6775.
Suivez la dynamique Aurora Innovation Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AUROW Nouvelles
- Aurora Innovation, Inc. (AUR) Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference Transcript
- Aurora Innovation, Inc. (AUR) Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology
- Aurora Innovation, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:AUR)
- Fidelity Small Cap Index Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FSSNX)
- A Decade Of Change: How Tech Evolved In The Last 5 Years And Bold Bets For The Next 5
Range quotidien
0.6500 0.6775
Range Annuel
0.5100 2.9953
- Clôture Précédente
- 0.6501
- Ouverture
- 0.6644
- Bid
- 0.6543
- Ask
- 0.6573
- Plus Bas
- 0.6500
- Plus Haut
- 0.6775
- Volume
- 160
- Changement quotidien
- 0.65%
- Changement Mensuel
- 9.03%
- Changement à 6 Mois
- -53.92%
- Changement Annuel
- -15.03%
20 septembre, samedi