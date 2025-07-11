Valute / AUROW
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
AUROW: Aurora Innovation Inc - Warrant
0.6543 USD 0.0042 (0.65%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AUROW ha avuto una variazione del 0.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.6500 e ad un massimo di 0.6775.
Segui le dinamiche di Aurora Innovation Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AUROW News
- Aurora Innovation, Inc. (AUR) Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference Transcript
- Aurora Innovation, Inc. (AUR) Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology
- Aurora Innovation, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:AUR)
- Fidelity Small Cap Index Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FSSNX)
- A Decade Of Change: How Tech Evolved In The Last 5 Years And Bold Bets For The Next 5
Intervallo Giornaliero
0.6500 0.6775
Intervallo Annuale
0.5100 2.9953
- Chiusura Precedente
- 0.6501
- Apertura
- 0.6644
- Bid
- 0.6543
- Ask
- 0.6573
- Minimo
- 0.6500
- Massimo
- 0.6775
- Volume
- 160
- Variazione giornaliera
- 0.65%
- Variazione Mensile
- 9.03%
- Variazione Semestrale
- -53.92%
- Variazione Annuale
- -15.03%
20 settembre, sabato