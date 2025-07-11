QuotazioniSezioni
AUROW
AUROW: Aurora Innovation Inc - Warrant

0.6543 USD 0.0042 (0.65%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AUROW ha avuto una variazione del 0.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.6500 e ad un massimo di 0.6775.

Segui le dinamiche di Aurora Innovation Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.6500 0.6775
Intervallo Annuale
0.5100 2.9953
Chiusura Precedente
0.6501
Apertura
0.6644
Bid
0.6543
Ask
0.6573
Minimo
0.6500
Massimo
0.6775
Volume
160
Variazione giornaliera
0.65%
Variazione Mensile
9.03%
Variazione Semestrale
-53.92%
Variazione Annuale
-15.03%
20 settembre, sabato