Dövizler / ATXG
ATXG: Addentax Group Corp
0.83 USD 0.11 (15.28%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ATXG fiyatı bugün 15.28% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.69 ve Yüksek fiyatı olarak 0.84 aralığında işlem gördü.
Addentax Group Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ATXG haberleri
- Addentax enters term sheet for potential $1.3 billion bitcoin acquisition
- Addentax Group Corp Enters $1.3B Term Sheet for Proposed Acquisition of Up to 12,000 Bitcoins
- Chinese Firms’ Plan to Avoid Stock Delisting: Buy Trump’s Memecoin
- Addentax Takes $800 Million Bet On Bitcoin And Crypto - Addentax Group (NASDAQ:ATXG)
- Addentax Group eyes $800M in Bitcoin and other cryptocurrencies
- Addentax Group Corp Announces $800M Plan to Acquire Bitcoin (BTC) and Official Trump (TRUMP)
Günlük aralık
0.69 0.84
Yıllık aralık
0.36 1.86
- Önceki kapanış
- 0.72
- Açılış
- 0.72
- Satış
- 0.83
- Alış
- 1.13
- Düşük
- 0.69
- Yüksek
- 0.84
- Hacim
- 978
- Günlük değişim
- 15.28%
- Aylık değişim
- 56.60%
- 6 aylık değişim
- -5.68%
- Yıllık değişim
- 16.90%
21 Eylül, Pazar