Dövizler / ATXG
ATXG: Addentax Group Corp

0.83 USD 0.11 (15.28%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ATXG fiyatı bugün 15.28% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.69 ve Yüksek fiyatı olarak 0.84 aralığında işlem gördü.

Addentax Group Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ATXG haberleri

Günlük aralık
0.69 0.84
Yıllık aralık
0.36 1.86
Önceki kapanış
0.72
Açılış
0.72
Satış
0.83
Alış
1.13
Düşük
0.69
Yüksek
0.84
Hacim
978
Günlük değişim
15.28%
Aylık değişim
56.60%
6 aylık değişim
-5.68%
Yıllık değişim
16.90%
21 Eylül, Pazar