Devises / ATXG
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ATXG: Addentax Group Corp
0.79 USD 0.04 (4.82%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ATXG a changé de -4.82% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.77 et à un maximum de 0.82.
Suivez la dynamique Addentax Group Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ATXG Nouvelles
- Addentax enters term sheet for potential $1.3 billion bitcoin acquisition
- Addentax Group Corp Enters $1.3B Term Sheet for Proposed Acquisition of Up to 12,000 Bitcoins
- Chinese Firms’ Plan to Avoid Stock Delisting: Buy Trump’s Memecoin
- Addentax Takes $800 Million Bet On Bitcoin And Crypto - Addentax Group (NASDAQ:ATXG)
- Addentax Group eyes $800M in Bitcoin and other cryptocurrencies
- Addentax Group Corp Announces $800M Plan to Acquire Bitcoin (BTC) and Official Trump (TRUMP)
Range quotidien
0.77 0.82
Range Annuel
0.36 1.86
- Clôture Précédente
- 0.83
- Ouverture
- 0.81
- Bid
- 0.79
- Ask
- 1.09
- Plus Bas
- 0.77
- Plus Haut
- 0.82
- Volume
- 75
- Changement quotidien
- -4.82%
- Changement Mensuel
- 49.06%
- Changement à 6 Mois
- -10.23%
- Changement Annuel
- 11.27%