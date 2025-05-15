CotationsSections
Devises / ATXG
ATXG: Addentax Group Corp

0.79 USD 0.04 (4.82%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ATXG a changé de -4.82% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.77 et à un maximum de 0.82.

Suivez la dynamique Addentax Group Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ATXG Nouvelles

Range quotidien
0.77 0.82
Range Annuel
0.36 1.86
Clôture Précédente
0.83
Ouverture
0.81
Bid
0.79
Ask
1.09
Plus Bas
0.77
Plus Haut
0.82
Volume
75
Changement quotidien
-4.82%
Changement Mensuel
49.06%
Changement à 6 Mois
-10.23%
Changement Annuel
11.27%
22 septembre, lundi
13:45
USD
Discours de Williams, Membre du FOMC
Act
Fcst
Prev