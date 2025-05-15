通貨 / ATXG
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ATXG: Addentax Group Corp
0.72 USD 0.09 (14.29%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ATXGの今日の為替レートは、14.29%変化しました。日中、通貨は1あたり0.60の安値と0.75の高値で取引されました。
Addentax Group Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ATXG News
- Addentax enters term sheet for potential $1.3 billion bitcoin acquisition
- Addentax Group Corp Enters $1.3B Term Sheet for Proposed Acquisition of Up to 12,000 Bitcoins
- Chinese Firms’ Plan to Avoid Stock Delisting: Buy Trump’s Memecoin
- Addentax Takes $800 Million Bet On Bitcoin And Crypto - Addentax Group (NASDAQ:ATXG)
- Addentax Group eyes $800M in Bitcoin and other cryptocurrencies
- Addentax Group Corp Announces $800M Plan to Acquire Bitcoin (BTC) and Official Trump (TRUMP)
1日のレンジ
0.60 0.75
1年のレンジ
0.36 1.86
- 以前の終値
- 0.63
- 始値
- 0.63
- 買値
- 0.72
- 買値
- 1.02
- 安値
- 0.60
- 高値
- 0.75
- 出来高
- 525
- 1日の変化
- 14.29%
- 1ヶ月の変化
- 35.85%
- 6ヶ月の変化
- -18.18%
- 1年の変化
- 1.41%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K