Valute / ATXG
ATXG: Addentax Group Corp
0.83 USD 0.11 (15.28%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ATXG ha avuto una variazione del 15.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.69 e ad un massimo di 0.84.
Segui le dinamiche di Addentax Group Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ATXG News
- Addentax enters term sheet for potential $1.3 billion bitcoin acquisition
- Addentax Group Corp Enters $1.3B Term Sheet for Proposed Acquisition of Up to 12,000 Bitcoins
- Chinese Firms’ Plan to Avoid Stock Delisting: Buy Trump’s Memecoin
- Addentax Takes $800 Million Bet On Bitcoin And Crypto - Addentax Group (NASDAQ:ATXG)
- Addentax Group eyes $800M in Bitcoin and other cryptocurrencies
- Addentax Group Corp Announces $800M Plan to Acquire Bitcoin (BTC) and Official Trump (TRUMP)
Intervallo Giornaliero
0.69 0.84
Intervallo Annuale
0.36 1.86
- Chiusura Precedente
- 0.72
- Apertura
- 0.72
- Bid
- 0.83
- Ask
- 1.13
- Minimo
- 0.69
- Massimo
- 0.84
- Volume
- 978
- Variazione giornaliera
- 15.28%
- Variazione Mensile
- 56.60%
- Variazione Semestrale
- -5.68%
- Variazione Annuale
- 16.90%
21 settembre, domenica