ATXG: Addentax Group Corp

0.83 USD 0.11 (15.28%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ATXG ha avuto una variazione del 15.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.69 e ad un massimo di 0.84.

Segui le dinamiche di Addentax Group Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.69 0.84
Intervallo Annuale
0.36 1.86
Chiusura Precedente
0.72
Apertura
0.72
Bid
0.83
Ask
1.13
Minimo
0.69
Massimo
0.84
Volume
978
Variazione giornaliera
15.28%
Variazione Mensile
56.60%
Variazione Semestrale
-5.68%
Variazione Annuale
16.90%
21 settembre, domenica