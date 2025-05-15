Moedas / ATXG
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ATXG: Addentax Group Corp
0.72 USD 0.09 (14.29%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ATXG para hoje mudou para 14.29%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.60 e o mais alto foi 0.75.
Veja a dinâmica do par de moedas Addentax Group Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ATXG Notícias
- Addentax enters term sheet for potential $1.3 billion bitcoin acquisition
- Addentax Group Corp Enters $1.3B Term Sheet for Proposed Acquisition of Up to 12,000 Bitcoins
- Chinese Firms’ Plan to Avoid Stock Delisting: Buy Trump’s Memecoin
- Addentax Takes $800 Million Bet On Bitcoin And Crypto - Addentax Group (NASDAQ:ATXG)
- Addentax Group eyes $800M in Bitcoin and other cryptocurrencies
- Addentax Group Corp Announces $800M Plan to Acquire Bitcoin (BTC) and Official Trump (TRUMP)
Faixa diária
0.60 0.75
Faixa anual
0.36 1.86
- Fechamento anterior
- 0.63
- Open
- 0.63
- Bid
- 0.72
- Ask
- 1.02
- Low
- 0.60
- High
- 0.75
- Volume
- 525
- Mudança diária
- 14.29%
- Mudança mensal
- 35.85%
- Mudança de 6 meses
- -18.18%
- Mudança anual
- 1.41%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh