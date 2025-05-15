통화 / ATXG
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ATXG: Addentax Group Corp
0.83 USD 0.11 (15.28%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ATXG 환율이 오늘 15.28%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.69이고 고가는 0.84이었습니다.
Addentax Group Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ATXG News
- Addentax enters term sheet for potential $1.3 billion bitcoin acquisition
- Addentax Group Corp Enters $1.3B Term Sheet for Proposed Acquisition of Up to 12,000 Bitcoins
- Chinese Firms’ Plan to Avoid Stock Delisting: Buy Trump’s Memecoin
- Addentax Takes $800 Million Bet On Bitcoin And Crypto - Addentax Group (NASDAQ:ATXG)
- Addentax Group eyes $800M in Bitcoin and other cryptocurrencies
- Addentax Group Corp Announces $800M Plan to Acquire Bitcoin (BTC) and Official Trump (TRUMP)
일일 변동 비율
0.69 0.84
년간 변동
0.36 1.86
- 이전 종가
- 0.72
- 시가
- 0.72
- Bid
- 0.83
- Ask
- 1.13
- 저가
- 0.69
- 고가
- 0.84
- 볼륨
- 978
- 일일 변동
- 15.28%
- 월 변동
- 56.60%
- 6개월 변동
- -5.68%
- 년간 변동율
- 16.90%
20 9월, 토요일