Валюты / ATXG
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ATXG: Addentax Group Corp
0.61 USD 0.02 (3.17%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ATXG за сегодня изменился на -3.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.60, а максимальная — 0.63.
Следите за динамикой Addentax Group Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ATXG
- Addentax enters term sheet for potential $1.3 billion bitcoin acquisition
- Addentax Group Corp Enters $1.3B Term Sheet for Proposed Acquisition of Up to 12,000 Bitcoins
- Chinese Firms’ Plan to Avoid Stock Delisting: Buy Trump’s Memecoin
- Addentax Takes $800 Million Bet On Bitcoin And Crypto - Addentax Group (NASDAQ:ATXG)
- Addentax Group eyes $800M in Bitcoin and other cryptocurrencies
- Addentax Group Corp Announces $800M Plan to Acquire Bitcoin (BTC) and Official Trump (TRUMP)
Дневной диапазон
0.60 0.63
Годовой диапазон
0.36 1.86
- Предыдущее закрытие
- 0.63
- Open
- 0.63
- Bid
- 0.61
- Ask
- 0.91
- Low
- 0.60
- High
- 0.63
- Объем
- 92
- Дневное изменение
- -3.17%
- Месячное изменение
- 15.09%
- 6-месячное изменение
- -30.68%
- Годовое изменение
- -14.08%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.