ATXG: Addentax Group Corp

0.72 USD 0.09 (14.29%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ATXG hat sich für heute um 14.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.60 bis zu einem Hoch von 0.75 gehandelt.

Verfolgen Sie die Addentax Group Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.60 0.75
Jahresspanne
0.36 1.86
Vorheriger Schlusskurs
0.63
Eröffnung
0.63
Bid
0.72
Ask
1.02
Tief
0.60
Hoch
0.75
Volumen
525
Tagesänderung
14.29%
Monatsänderung
35.85%
6-Monatsänderung
-18.18%
Jahresänderung
1.41%
