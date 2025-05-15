Währungen / ATXG
ATXG: Addentax Group Corp
0.72 USD 0.09 (14.29%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ATXG hat sich für heute um 14.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.60 bis zu einem Hoch von 0.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die Addentax Group Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.60 0.75
Jahresspanne
0.36 1.86
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.63
- Eröffnung
- 0.63
- Bid
- 0.72
- Ask
- 1.02
- Tief
- 0.60
- Hoch
- 0.75
- Volumen
- 525
- Tagesänderung
- 14.29%
- Monatsänderung
- 35.85%
- 6-Monatsänderung
- -18.18%
- Jahresänderung
- 1.41%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K