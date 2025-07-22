FiyatlarBölümler
Dövizler / ATR
Geri dön - Hisse senetleri

ATR: AptarGroup Inc

134.33 USD 0.12 (0.09%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ATR fiyatı bugün -0.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 133.34 ve Yüksek fiyatı olarak 135.10 aralığında işlem gördü.

AptarGroup Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ATR haberleri

Günlük aralık
133.34 135.10
Yıllık aralık
130.85 178.03
Önceki kapanış
134.45
Açılış
134.94
Satış
134.33
Alış
134.63
Düşük
133.34
Yüksek
135.10
Hacim
826
Günlük değişim
-0.09%
Aylık değişim
-2.86%
6 aylık değişim
-9.40%
Yıllık değişim
-15.88%
21 Eylül, Pazar