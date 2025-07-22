Dövizler / ATR
ATR: AptarGroup Inc
134.33 USD 0.12 (0.09%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ATR fiyatı bugün -0.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 133.34 ve Yüksek fiyatı olarak 135.10 aralığında işlem gördü.
AptarGroup Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
133.34 135.10
Yıllık aralık
130.85 178.03
- Önceki kapanış
- 134.45
- Açılış
- 134.94
- Satış
- 134.33
- Alış
- 134.63
- Düşük
- 133.34
- Yüksek
- 135.10
- Hacim
- 826
- Günlük değişim
- -0.09%
- Aylık değişim
- -2.86%
- 6 aylık değişim
- -9.40%
- Yıllık değişim
- -15.88%
21 Eylül, Pazar