ATR: AptarGroup Inc
134.45 USD 0.20 (0.15%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ATR hat sich für heute um -0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 134.07 bis zu einem Hoch von 135.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die AptarGroup Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ATR News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Touya Gael, Aptargroup segment president, sells $340k in stock
- AptarGroup stock rating reiterated at Overweight by KeyBanc
- AptarGroup Rewards Shareholders With 7% Hike in Quarterly Dividend
- AptarGroup raises quarterly dividend by 7% to $0.48 per share
- This HubSpot Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - Entergy (NYSE:ETR), AptarGroup (NYSE:ATR)
- SEE's Q2 Earnings Beat Estimates, Sales Dip Y/Y on Lower Volumes
- Ball Corp Earnings Surpass Estimates in Q2, Sales Increase Y/Y
- AptarGroup (ATR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- AptarGroup (ATR) Q2 Revenue Rises 6%
- Why AptarGroup (ATR) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- AptarGroup Q2 2025 slides: All segments deliver growth, margins expand
- AptarGroup (ATR) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- AptarGroup earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Zacks Industry Outlook Highlights Brambles, AptarGroup and Greif
- AptarGroup (ATR) Stock: Holding Steady Until Q2 Results
- O-I Glass Tops Earnings Estimates in Q2, Raises '25 EPS Outlook
- 3 Packaging Stocks to Keep an Eye on Amid Industry Challenges
- Analysts Estimate Sealed Air (SEE) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Packaging Corp Earnings Surpass Estimates in Q2, Sales Rise Y/Y
- AptarGroup (ATR) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Will AptarGroup (ATR) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?
- Crown Holdings Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, '25 View Raised
- Avery Dennison Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Dip Y/Y
Tagesspanne
134.07 135.50
Jahresspanne
130.85 178.03
- Vorheriger Schlusskurs
- 134.65
- Eröffnung
- 134.69
- Bid
- 134.45
- Ask
- 134.75
- Tief
- 134.07
- Hoch
- 135.50
- Volumen
- 446
- Tagesänderung
- -0.15%
- Monatsänderung
- -2.77%
- 6-Monatsänderung
- -9.32%
- Jahresänderung
- -15.80%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K