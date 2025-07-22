KurseKategorien
ATR
ATR: AptarGroup Inc

134.45 USD 0.20 (0.15%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ATR hat sich für heute um -0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 134.07 bis zu einem Hoch von 135.50 gehandelt.

Verfolgen Sie die AptarGroup Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
134.07 135.50
Jahresspanne
130.85 178.03
Vorheriger Schlusskurs
134.65
Eröffnung
134.69
Bid
134.45
Ask
134.75
Tief
134.07
Hoch
135.50
Volumen
446
Tagesänderung
-0.15%
Monatsänderung
-2.77%
6-Monatsänderung
-9.32%
Jahresänderung
-15.80%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K