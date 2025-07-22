Valute / ATR
ATR: AptarGroup Inc
133.42 USD 0.91 (0.68%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ATR ha avuto una variazione del -0.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 132.81 e ad un massimo di 134.64.
Segui le dinamiche di AptarGroup Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
132.81 134.64
Intervallo Annuale
130.85 178.03
- Chiusura Precedente
- 134.33
- Apertura
- 134.64
- Bid
- 133.42
- Ask
- 133.72
- Minimo
- 132.81
- Massimo
- 134.64
- Volume
- 461
- Variazione giornaliera
- -0.68%
- Variazione Mensile
- -3.51%
- Variazione Semestrale
- -10.02%
- Variazione Annuale
- -16.45%