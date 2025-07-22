Moedas / ATR
ATR: AptarGroup Inc
134.70 USD 0.05 (0.04%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ATR para hoje mudou para 0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 134.07 e o mais alto foi 134.73.
Veja a dinâmica do par de moedas AptarGroup Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ATR Notícias
Faixa diária
134.07 134.73
Faixa anual
130.85 178.03
- Fechamento anterior
- 134.65
- Open
- 134.69
- Bid
- 134.70
- Ask
- 135.00
- Low
- 134.07
- High
- 134.73
- Volume
- 18
- Mudança diária
- 0.04%
- Mudança mensal
- -2.59%
- Mudança de 6 meses
- -9.15%
- Mudança anual
- -15.64%
