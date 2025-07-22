CotationsSections
ATR: AptarGroup Inc

134.33 USD 0.12 (0.09%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ATR a changé de -0.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 133.34 et à un maximum de 135.10.

Suivez la dynamique AptarGroup Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
133.34 135.10
Range Annuel
130.85 178.03
Clôture Précédente
134.45
Ouverture
134.94
Bid
134.33
Ask
134.63
Plus Bas
133.34
Plus Haut
135.10
Volume
826
Changement quotidien
-0.09%
Changement Mensuel
-2.86%
Changement à 6 Mois
-9.40%
Changement Annuel
-15.88%
