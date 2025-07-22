Devises / ATR
ATR: AptarGroup Inc
134.33 USD 0.12 (0.09%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ATR a changé de -0.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 133.34 et à un maximum de 135.10.
Suivez la dynamique AptarGroup Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ATR Nouvelles
Range quotidien
133.34 135.10
Range Annuel
130.85 178.03
- Clôture Précédente
- 134.45
- Ouverture
- 134.94
- Bid
- 134.33
- Ask
- 134.63
- Plus Bas
- 133.34
- Plus Haut
- 135.10
- Volume
- 826
- Changement quotidien
- -0.09%
- Changement Mensuel
- -2.86%
- Changement à 6 Mois
- -9.40%
- Changement Annuel
- -15.88%
20 septembre, samedi