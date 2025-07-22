통화 / ATR
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ATR: AptarGroup Inc
134.33 USD 0.12 (0.09%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ATR 환율이 오늘 -0.09%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 133.34이고 고가는 135.10이었습니다.
AptarGroup Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ATR News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- 아프타그룹 임원, 34만 달러 상당 주식 매도
- Touya Gael, Aptargroup segment president, sells $340k in stock
- AptarGroup stock rating reiterated at Overweight by KeyBanc
- AptarGroup Rewards Shareholders With 7% Hike in Quarterly Dividend
- AptarGroup raises quarterly dividend by 7% to $0.48 per share
- This HubSpot Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - Entergy (NYSE:ETR), AptarGroup (NYSE:ATR)
- SEE's Q2 Earnings Beat Estimates, Sales Dip Y/Y on Lower Volumes
- Ball Corp Earnings Surpass Estimates in Q2, Sales Increase Y/Y
- AptarGroup (ATR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- AptarGroup (ATR) Q2 Revenue Rises 6%
- Why AptarGroup (ATR) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- AptarGroup Q2 2025 slides: All segments deliver growth, margins expand
- AptarGroup (ATR) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- AptarGroup earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Zacks Industry Outlook Highlights Brambles, AptarGroup and Greif
- AptarGroup (ATR) Stock: Holding Steady Until Q2 Results
- O-I Glass Tops Earnings Estimates in Q2, Raises '25 EPS Outlook
- 3 Packaging Stocks to Keep an Eye on Amid Industry Challenges
- Analysts Estimate Sealed Air (SEE) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Packaging Corp Earnings Surpass Estimates in Q2, Sales Rise Y/Y
- AptarGroup (ATR) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Will AptarGroup (ATR) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?
- Crown Holdings Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, '25 View Raised
일일 변동 비율
133.34 135.10
년간 변동
130.85 178.03
- 이전 종가
- 134.45
- 시가
- 134.94
- Bid
- 134.33
- Ask
- 134.63
- 저가
- 133.34
- 고가
- 135.10
- 볼륨
- 826
- 일일 변동
- -0.09%
- 월 변동
- -2.86%
- 6개월 변동
- -9.40%
- 년간 변동율
- -15.88%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K