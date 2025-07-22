Валюты / ATR
ATR: AptarGroup Inc
135.16 USD 0.31 (0.23%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ATR за сегодня изменился на 0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 134.10, а максимальная — 135.42.
Следите за динамикой AptarGroup Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
134.10 135.42
Годовой диапазон
130.85 178.03
- Предыдущее закрытие
- 134.85
- Open
- 134.99
- Bid
- 135.16
- Ask
- 135.46
- Low
- 134.10
- High
- 135.42
- Объем
- 844
- Дневное изменение
- 0.23%
- Месячное изменение
- -2.26%
- 6-месячное изменение
- -8.84%
- Годовое изменение
- -15.36%
