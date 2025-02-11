Dövizler / ATEX
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ATEX: Anterix Inc
22.25 USD 0.80 (3.73%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ATEX fiyatı bugün 3.73% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 21.84 ve Yüksek fiyatı olarak 23.26 aralığında işlem gördü.
Anterix Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ATEX haberleri
- Anterix CEO’su Lang 98 bin dolarlık hisse alımı gerçekleştirdi
- Anterix CEO Lang buys $98k in shares
- Anterix, geniş bant yeniliğini yönlendirmek için yeni CMO ve CFO ataması yaptı
- Anterix appoints new CMO and CFO to drive broadband innovation
- Anterix (ATEX) Reports Q1 Loss, Misses Revenue Estimates
- Anterix earnings beat by $1.90, revenue fell short of estimates
- ClearBridge Small Cap Fund Q2 2025 Commentary
- Bandwidth (BAND) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- ClearBridge Small Cap Strategy Q2 2025 Commentary
- Top 3 Tech And Telecom Stocks That Could Blast Off In Q3 - Amber International (NASDAQ:AMBR), Anterix (NASDAQ:ATEX)
- InvestingPro’s bearish call on Anterix proves accurate with 41% decline
- Anterix appoints Deloitte as new auditor following Grant Thornton dismissal
- Anterix: Positioned To Ride The Wave Of Energy Infrastructure Growth (NASDAQ:ATEX)
- Anterix Inc. (ATEX) Q4 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Anterix Inc Q4 2025 misses forecasts, stock down 7%
- Anterix earnings beat by $0.95, revenue fell short of estimates
- Anterix Inc. Reports Full Fiscal Year 2025 Results
- FedEx, Carnival, and AeroVironment headline Tuesday’s earnings lineup
- Anterix Sets Fourth Quarter Fiscal 2025 Earnings Conference Call for Wednesday, June 25, at 9:00 a.m. ET
- ATEX stock touches 52-week low at $26.37 amid market challenges
- ATEX stock touches 52-week low at $27.3 amid yearly decline
- Top 3 Tech And Telecom Stocks That May Jump This Quarter - Cable One (NYSE:CABO), Anterix (NASDAQ:ATEX)
- Anterix, Inc. (ATEX) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Crude Oil Gains 1%; US Small Business Optimism Declines In January - Anterix (NASDAQ:ATEX), Columbus McKinnon (NASDAQ:CMCO)
Günlük aralık
21.84 23.26
Yıllık aralık
20.61 42.91
- Önceki kapanış
- 21.45
- Açılış
- 22.42
- Satış
- 22.25
- Alış
- 22.55
- Düşük
- 21.84
- Yüksek
- 23.26
- Hacim
- 1.204 K
- Günlük değişim
- 3.73%
- Aylık değişim
- -5.72%
- 6 aylık değişim
- -38.77%
- Yıllık değişim
- -40.28%
21 Eylül, Pazar