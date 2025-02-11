FiyatlarBölümler
Dövizler / ATEX
ATEX: Anterix Inc

22.25 USD 0.80 (3.73%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ATEX fiyatı bugün 3.73% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 21.84 ve Yüksek fiyatı olarak 23.26 aralığında işlem gördü.

Anterix Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
21.84 23.26
Yıllık aralık
20.61 42.91
Önceki kapanış
21.45
Açılış
22.42
Satış
22.25
Alış
22.55
Düşük
21.84
Yüksek
23.26
Hacim
1.204 K
Günlük değişim
3.73%
Aylık değişim
-5.72%
6 aylık değişim
-38.77%
Yıllık değişim
-40.28%
21 Eylül, Pazar