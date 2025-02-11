QuotazioniSezioni
ATEX
ATEX: Anterix Inc

22.25 USD 0.80 (3.73%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ATEX ha avuto una variazione del 3.73% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.84 e ad un massimo di 23.26.

Segui le dinamiche di Anterix Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
21.84 23.26
Intervallo Annuale
20.61 42.91
Chiusura Precedente
21.45
Apertura
22.42
Bid
22.25
Ask
22.55
Minimo
21.84
Massimo
23.26
Volume
1.204 K
Variazione giornaliera
3.73%
Variazione Mensile
-5.72%
Variazione Semestrale
-38.77%
Variazione Annuale
-40.28%
