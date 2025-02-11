Valute / ATEX
ATEX: Anterix Inc
22.25 USD 0.80 (3.73%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ATEX ha avuto una variazione del 3.73% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.84 e ad un massimo di 23.26.
Segui le dinamiche di Anterix Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ATEX News
- Il CEO di Anterix Lang acquista azioni per 98.000 dollari
- Anterix nomina nuovi CMO e CFO per guidare l’innovazione nella banda larga
- Anterix (ATEX) Reports Q1 Loss, Misses Revenue Estimates
- Anterix earnings beat by $1.90, revenue fell short of estimates
- ClearBridge Small Cap Fund Q2 2025 Commentary
- Bandwidth (BAND) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- ClearBridge Small Cap Strategy Q2 2025 Commentary
- Top 3 Tech And Telecom Stocks That Could Blast Off In Q3 - Amber International (NASDAQ:AMBR), Anterix (NASDAQ:ATEX)
- InvestingPro’s bearish call on Anterix proves accurate with 41% decline
- Anterix appoints Deloitte as new auditor following Grant Thornton dismissal
- Anterix: Positioned To Ride The Wave Of Energy Infrastructure Growth (NASDAQ:ATEX)
- Anterix Inc. (ATEX) Q4 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Anterix Inc Q4 2025 misses forecasts, stock down 7%
- Anterix earnings beat by $0.95, revenue fell short of estimates
- Anterix Inc. Reports Full Fiscal Year 2025 Results
- FedEx, Carnival, and AeroVironment headline Tuesday’s earnings lineup
- Anterix Sets Fourth Quarter Fiscal 2025 Earnings Conference Call for Wednesday, June 25, at 9:00 a.m. ET
- ATEX stock touches 52-week low at $26.37 amid market challenges
- ATEX stock touches 52-week low at $27.3 amid yearly decline
- Top 3 Tech And Telecom Stocks That May Jump This Quarter - Cable One (NYSE:CABO), Anterix (NASDAQ:ATEX)
- Anterix, Inc. (ATEX) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Crude Oil Gains 1%; US Small Business Optimism Declines In January - Anterix (NASDAQ:ATEX), Columbus McKinnon (NASDAQ:CMCO)
Intervallo Giornaliero
21.84 23.26
Intervallo Annuale
20.61 42.91
- Chiusura Precedente
- 21.45
- Apertura
- 22.42
- Bid
- 22.25
- Ask
- 22.55
- Minimo
- 21.84
- Massimo
- 23.26
- Volume
- 1.204 K
- Variazione giornaliera
- 3.73%
- Variazione Mensile
- -5.72%
- Variazione Semestrale
- -38.77%
- Variazione Annuale
- -40.28%
20 settembre, sabato