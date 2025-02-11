KurseKategorien
Währungen / ATEX
Zurück zum Aktien

ATEX: Anterix Inc

22.75 USD 1.30 (6.06%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ATEX hat sich für heute um 6.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.84 bis zu einem Hoch von 23.19 gehandelt.

Verfolgen Sie die Anterix Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ATEX News

Tagesspanne
21.84 23.19
Jahresspanne
20.61 42.91
Vorheriger Schlusskurs
21.45
Eröffnung
22.42
Bid
22.75
Ask
23.05
Tief
21.84
Hoch
23.19
Volumen
463
Tagesänderung
6.06%
Monatsänderung
-3.60%
6-Monatsänderung
-37.40%
Jahresänderung
-38.94%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K