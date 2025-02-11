Währungen / ATEX
ATEX: Anterix Inc
22.75 USD 1.30 (6.06%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ATEX hat sich für heute um 6.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.84 bis zu einem Hoch von 23.19 gehandelt.
Verfolgen Sie die Anterix Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
21.84 23.19
Jahresspanne
20.61 42.91
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.45
- Eröffnung
- 22.42
- Bid
- 22.75
- Ask
- 23.05
- Tief
- 21.84
- Hoch
- 23.19
- Volumen
- 463
- Tagesänderung
- 6.06%
- Monatsänderung
- -3.60%
- 6-Monatsänderung
- -37.40%
- Jahresänderung
- -38.94%
