ATEX: Anterix Inc
22.25 USD 0.80 (3.73%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ATEX a changé de 3.73% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.84 et à un maximum de 23.26.
Suivez la dynamique Anterix Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ATEX Nouvelles
- Le PDG d’Anterix, Lang, achète des actions pour 98k€
- Anterix CEO Lang buys $98k in shares
- Anterix nomme un nouveau directeur marketing et un nouveau directeur financier
- Anterix appoints new CMO and CFO to drive broadband innovation
- Anterix (ATEX) Reports Q1 Loss, Misses Revenue Estimates
- Anterix earnings beat by $1.90, revenue fell short of estimates
- ClearBridge Small Cap Fund Q2 2025 Commentary
- Bandwidth (BAND) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- ClearBridge Small Cap Strategy Q2 2025 Commentary
- Top 3 Tech And Telecom Stocks That Could Blast Off In Q3 - Amber International (NASDAQ:AMBR), Anterix (NASDAQ:ATEX)
- InvestingPro’s bearish call on Anterix proves accurate with 41% decline
- Anterix appoints Deloitte as new auditor following Grant Thornton dismissal
- Anterix: Positioned To Ride The Wave Of Energy Infrastructure Growth (NASDAQ:ATEX)
- Anterix Inc. (ATEX) Q4 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Anterix Inc Q4 2025 misses forecasts, stock down 7%
- Anterix earnings beat by $0.95, revenue fell short of estimates
- Anterix Inc. Reports Full Fiscal Year 2025 Results
- FedEx, Carnival, and AeroVironment headline Tuesday’s earnings lineup
- Anterix Sets Fourth Quarter Fiscal 2025 Earnings Conference Call for Wednesday, June 25, at 9:00 a.m. ET
- ATEX stock touches 52-week low at $26.37 amid market challenges
- ATEX stock touches 52-week low at $27.3 amid yearly decline
- Top 3 Tech And Telecom Stocks That May Jump This Quarter - Cable One (NYSE:CABO), Anterix (NASDAQ:ATEX)
- Anterix, Inc. (ATEX) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Crude Oil Gains 1%; US Small Business Optimism Declines In January - Anterix (NASDAQ:ATEX), Columbus McKinnon (NASDAQ:CMCO)
Range quotidien
21.84 23.26
Range Annuel
20.61 42.91
- Clôture Précédente
- 21.45
- Ouverture
- 22.42
- Bid
- 22.25
- Ask
- 22.55
- Plus Bas
- 21.84
- Plus Haut
- 23.26
- Volume
- 1.204 K
- Changement quotidien
- 3.73%
- Changement Mensuel
- -5.72%
- Changement à 6 Mois
- -38.77%
- Changement Annuel
- -40.28%
20 septembre, samedi