货币 / ATEX
ATEX: Anterix Inc
21.54 USD 0.38 (1.80%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ATEX汇率已更改1.80%。当日，交易品种以低点21.11和高点21.93进行交易。
关注Anterix Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ATEX新闻
日范围
21.11 21.93
年范围
20.61 42.91
- 前一天收盘价
- 21.16
- 开盘价
- 21.16
- 卖价
- 21.54
- 买价
- 21.84
- 最低价
- 21.11
- 最高价
- 21.93
- 交易量
- 236
- 日变化
- 1.80%
- 月变化
- -8.73%
- 6个月变化
- -40.73%
- 年变化
- -42.19%
