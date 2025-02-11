Валюты / ATEX
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ATEX: Anterix Inc
21.16 USD 0.33 (1.54%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ATEX за сегодня изменился на -1.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.06, а максимальная — 21.55.
Следите за динамикой Anterix Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ATEX
- Anterix (ATEX) Reports Q1 Loss, Misses Revenue Estimates
- Anterix earnings beat by $1.90, revenue fell short of estimates
- ClearBridge Small Cap Fund Q2 2025 Commentary
- Bandwidth (BAND) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- ClearBridge Small Cap Strategy Q2 2025 Commentary
- Top 3 Tech And Telecom Stocks That Could Blast Off In Q3 - Amber International (NASDAQ:AMBR), Anterix (NASDAQ:ATEX)
- InvestingPro’s bearish call on Anterix proves accurate with 41% decline
- Anterix appoints Deloitte as new auditor following Grant Thornton dismissal
- Anterix: Positioned To Ride The Wave Of Energy Infrastructure Growth (NASDAQ:ATEX)
- Anterix Inc. (ATEX) Q4 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Anterix Inc Q4 2025 misses forecasts, stock down 7%
- Anterix earnings beat by $0.95, revenue fell short of estimates
- Anterix Inc. Reports Full Fiscal Year 2025 Results
- FedEx, Carnival, and AeroVironment headline Tuesday’s earnings lineup
- Anterix Sets Fourth Quarter Fiscal 2025 Earnings Conference Call for Wednesday, June 25, at 9:00 a.m. ET
- ATEX stock touches 52-week low at $26.37 amid market challenges
- ATEX stock touches 52-week low at $27.3 amid yearly decline
- Top 3 Tech And Telecom Stocks That May Jump This Quarter - Cable One (NYSE:CABO), Anterix (NASDAQ:ATEX)
- Anterix, Inc. (ATEX) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Crude Oil Gains 1%; US Small Business Optimism Declines In January - Anterix (NASDAQ:ATEX), Columbus McKinnon (NASDAQ:CMCO)
- Communications Firm Anterix Initiates Strategic Review With Morgan Stanley, Stock Surges - Anterix (NASDAQ:ATEX)
- Anterix Shares Surge 26% as Company Engages Morgan Stanley for Strategic Review
- Lattice Semiconductor, SelectQuote, Radiant Logistics And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Anterix (NASDAQ:ATEX), Ecolab (NYSE:ECL)
- Anterix stock jumps on strategic review announcement
Дневной диапазон
21.06 21.55
Годовой диапазон
20.61 42.91
- Предыдущее закрытие
- 21.49
- Open
- 21.49
- Bid
- 21.16
- Ask
- 21.46
- Low
- 21.06
- High
- 21.55
- Объем
- 286
- Дневное изменение
- -1.54%
- Месячное изменение
- -10.34%
- 6-месячное изменение
- -41.77%
- Годовое изменение
- -43.21%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.