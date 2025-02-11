通貨 / ATEX
ATEX: Anterix Inc
21.45 USD 0.12 (0.56%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ATEXの今日の為替レートは、0.56%変化しました。日中、通貨は1あたり21.10の安値と21.61の高値で取引されました。
Anterix Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
21.10 21.61
1年のレンジ
20.61 42.91
- 以前の終値
- 21.33
- 始値
- 21.10
- 買値
- 21.45
- 買値
- 21.75
- 安値
- 21.10
- 高値
- 21.61
- 出来高
- 634
- 1日の変化
- 0.56%
- 1ヶ月の変化
- -9.11%
- 6ヶ月の変化
- -40.97%
- 1年の変化
- -42.43%
