Dövizler / ASTE
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ASTE: Astec Industries Inc
47.81 USD 0.77 (1.59%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ASTE fiyatı bugün -1.59% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 47.63 ve Yüksek fiyatı olarak 48.58 aralığında işlem gördü.
Astec Industries Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASTE haberleri
- Astec Industries hisseleri 47,95 dolar ile 52 haftalık zirveye ulaştı
- Astec Industries stock hits 52-week high at $47.95
- Astec Industries stock hits 52-week high at 46.65 USD
- Astec Q2 2025 slides: Margin expansion offsets revenue decline, TerraSource acquisition completed
- Astec earnings beat by $0.32, revenue fell short of estimates
- Latham Group appoints Jeffrey Jackson to board of directors
- Astec Industries declares quarterly dividend of $0.13 per share
- Astec Industries stock rises following record Q4 results
- Astec Industries, Inc. (ASTE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Astec Industries, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ASTE)
Günlük aralık
47.63 48.58
Yıllık aralık
29.65 48.90
- Önceki kapanış
- 48.58
- Açılış
- 48.58
- Satış
- 47.81
- Alış
- 48.11
- Düşük
- 47.63
- Yüksek
- 48.58
- Hacim
- 560
- Günlük değişim
- -1.59%
- Aylık değişim
- 4.62%
- 6 aylık değişim
- 35.94%
- Yıllık değişim
- 50.39%
21 Eylül, Pazar