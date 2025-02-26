FiyatlarBölümler
Dövizler / ASTE
Geri dön - Hisse senetleri

ASTE: Astec Industries Inc

47.81 USD 0.77 (1.59%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ASTE fiyatı bugün -1.59% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 47.63 ve Yüksek fiyatı olarak 48.58 aralığında işlem gördü.

Astec Industries Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ASTE haberleri

Günlük aralık
47.63 48.58
Yıllık aralık
29.65 48.90
Önceki kapanış
48.58
Açılış
48.58
Satış
47.81
Alış
48.11
Düşük
47.63
Yüksek
48.58
Hacim
560
Günlük değişim
-1.59%
Aylık değişim
4.62%
6 aylık değişim
35.94%
Yıllık değişim
50.39%
21 Eylül, Pazar