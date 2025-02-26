通貨 / ASTE
ASTE: Astec Industries Inc
48.58 USD 2.03 (4.36%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ASTEの今日の為替レートは、4.36%変化しました。日中、通貨は1あたり46.89の安値と48.90の高値で取引されました。
Astec Industries Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
46.89 48.90
1年のレンジ
29.65 48.90
- 以前の終値
- 46.55
- 始値
- 46.89
- 買値
- 48.58
- 買値
- 48.88
- 安値
- 46.89
- 高値
- 48.90
- 出来高
- 404
- 1日の変化
- 4.36%
- 1ヶ月の変化
- 6.30%
- 6ヶ月の変化
- 38.13%
- 1年の変化
- 52.82%
