クォートセクション
通貨 / ASTE
ASTE: Astec Industries Inc

48.58 USD 2.03 (4.36%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ASTEの今日の為替レートは、4.36%変化しました。日中、通貨は1あたり46.89の安値と48.90の高値で取引されました。

Astec Industries Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
46.89 48.90
1年のレンジ
29.65 48.90
以前の終値
46.55
始値
46.89
買値
48.58
買値
48.88
安値
46.89
高値
48.90
出来高
404
1日の変化
4.36%
1ヶ月の変化
6.30%
6ヶ月の変化
38.13%
1年の変化
52.82%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K