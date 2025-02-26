货币 / ASTE
ASTE: Astec Industries Inc
47.19 USD 0.44 (0.94%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ASTE汇率已更改0.94%。当日，交易品种以低点46.70和高点47.47进行交易。
关注Astec Industries Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASTE新闻
- Astec Industries股票触及52周高点47.95美元
- Astec Industries stock hits 52-week high at $47.95
- Astec Industries stock hits 52-week high at 46.65 USD
- Astec Q2 2025 slides: Margin expansion offsets revenue decline, TerraSource acquisition completed
- Astec earnings beat by $0.32, revenue fell short of estimates
- Latham Group appoints Jeffrey Jackson to board of directors
- Astec Industries declares quarterly dividend of $0.13 per share
- Astec Industries stock rises following record Q4 results
- Astec Industries, Inc. (ASTE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Astec Industries, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ASTE)
日范围
46.70 47.47
年范围
29.65 48.12
- 前一天收盘价
- 46.75
- 开盘价
- 47.01
- 卖价
- 47.19
- 买价
- 47.49
- 最低价
- 46.70
- 最高价
- 47.47
- 交易量
- 72
- 日变化
- 0.94%
- 月变化
- 3.26%
- 6个月变化
- 34.18%
- 年变化
- 48.44%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值