Währungen / ASTE
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ASTE: Astec Industries Inc
48.01 USD 0.57 (1.17%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ASTE hat sich für heute um -1.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 48.01 bis zu einem Hoch von 48.58 gehandelt.
Verfolgen Sie die Astec Industries Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASTE News
- Astec Industries: Aktie erreicht neues 52-Wochen-Hoch bei 47,95 $
- Astec Industries stock hits 52-week high at $47.95
- Astec Industries stock hits 52-week high at 46.65 USD
- Astec Q2 2025 slides: Margin expansion offsets revenue decline, TerraSource acquisition completed
- Astec earnings beat by $0.32, revenue fell short of estimates
- Latham Group appoints Jeffrey Jackson to board of directors
- Astec Industries declares quarterly dividend of $0.13 per share
- Astec Industries stock rises following record Q4 results
- Astec Industries, Inc. (ASTE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Astec Industries, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ASTE)
Tagesspanne
48.01 48.58
Jahresspanne
29.65 48.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 48.58
- Eröffnung
- 48.58
- Bid
- 48.01
- Ask
- 48.31
- Tief
- 48.01
- Hoch
- 48.58
- Volumen
- 35
- Tagesänderung
- -1.17%
- Monatsänderung
- 5.05%
- 6-Monatsänderung
- 36.51%
- Jahresänderung
- 51.02%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K