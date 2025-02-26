CotizacionesSecciones
ASTE
ASTE: Astec Industries Inc

46.55 USD 0.20 (0.43%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ASTE de hoy ha cambiado un -0.43%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 46.42, mientras que el máximo ha alcanzado 48.22.

Rango diario
46.42 48.22
Rango anual
29.65 48.22
Cierres anteriores
46.75
Open
47.01
Bid
46.55
Ask
46.85
Low
46.42
High
48.22
Volumen
327
Cambio diario
-0.43%
Cambio mensual
1.86%
Cambio a 6 meses
32.36%
Cambio anual
46.43%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B