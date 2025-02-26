Divisas / ASTE
ASTE: Astec Industries Inc
46.55 USD 0.20 (0.43%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ASTE de hoy ha cambiado un -0.43%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 46.42, mientras que el máximo ha alcanzado 48.22.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Astec Industries Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ASTE News
- Las acciones de Astec Industries alcanzan un máximo de 52 semanas a 47,95 dólares
- Astec Industries stock hits 52-week high at 46.65 USD
- Astec Q2 2025 slides: Margin expansion offsets revenue decline, TerraSource acquisition completed
- Astec earnings beat by $0.32, revenue fell short of estimates
- Latham Group appoints Jeffrey Jackson to board of directors
- Astec Industries declares quarterly dividend of $0.13 per share
- Astec Industries stock rises following record Q4 results
- Astec Industries, Inc. (ASTE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Astec Industries, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ASTE)
Rango diario
46.42 48.22
Rango anual
29.65 48.22
- Cierres anteriores
- 46.75
- Open
- 47.01
- Bid
- 46.55
- Ask
- 46.85
- Low
- 46.42
- High
- 48.22
- Volumen
- 327
- Cambio diario
- -0.43%
- Cambio mensual
- 1.86%
- Cambio a 6 meses
- 32.36%
- Cambio anual
- 46.43%
