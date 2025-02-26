QuotazioniSezioni
ASTE: Astec Industries Inc

47.81 USD 0.77 (1.59%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ASTE ha avuto una variazione del -1.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 47.63 e ad un massimo di 48.58.

Segui le dinamiche di Astec Industries Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
47.63 48.58
Intervallo Annuale
29.65 48.90
Chiusura Precedente
48.58
Apertura
48.58
Bid
47.81
Ask
48.11
Minimo
47.63
Massimo
48.58
Volume
560
Variazione giornaliera
-1.59%
Variazione Mensile
4.62%
Variazione Semestrale
35.94%
Variazione Annuale
50.39%
