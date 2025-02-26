Valute / ASTE
ASTE: Astec Industries Inc
47.81 USD 0.77 (1.59%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ASTE ha avuto una variazione del -1.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 47.63 e ad un massimo di 48.58.
Segui le dinamiche di Astec Industries Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
47.63 48.58
Intervallo Annuale
29.65 48.90
- Chiusura Precedente
- 48.58
- Apertura
- 48.58
- Bid
- 47.81
- Ask
- 48.11
- Minimo
- 47.63
- Massimo
- 48.58
- Volume
- 560
- Variazione giornaliera
- -1.59%
- Variazione Mensile
- 4.62%
- Variazione Semestrale
- 35.94%
- Variazione Annuale
- 50.39%
20 settembre, sabato