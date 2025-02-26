Валюты / ASTE
ASTE: Astec Industries Inc
46.75 USD 1.10 (2.30%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ASTE за сегодня изменился на -2.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.55, а максимальная — 47.82.
Следите за динамикой Astec Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ASTE
- Акции Astec Industries достигли 52-недельного максимума в $47,95
- Astec Industries stock hits 52-week high at $47.95
- Astec Industries stock hits 52-week high at 46.65 USD
- Astec Q2 2025 slides: Margin expansion offsets revenue decline, TerraSource acquisition completed
- Astec earnings beat by $0.32, revenue fell short of estimates
- Latham Group appoints Jeffrey Jackson to board of directors
- Astec Industries declares quarterly dividend of $0.13 per share
- Astec Industries stock rises following record Q4 results
- Astec Industries, Inc. (ASTE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Astec Industries, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ASTE)
Дневной диапазон
46.55 47.82
Годовой диапазон
29.65 48.12
- Предыдущее закрытие
- 47.85
- Open
- 47.71
- Bid
- 46.75
- Ask
- 47.05
- Low
- 46.55
- High
- 47.82
- Объем
- 241
- Дневное изменение
- -2.30%
- Месячное изменение
- 2.30%
- 6-месячное изменение
- 32.93%
- Годовое изменение
- 47.06%
