ASTE: Astec Industries Inc

46.75 USD 1.10 (2.30%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ASTE за сегодня изменился на -2.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.55, а максимальная — 47.82.

Следите за динамикой Astec Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
46.55 47.82
Годовой диапазон
29.65 48.12
Предыдущее закрытие
47.85
Open
47.71
Bid
46.75
Ask
47.05
Low
46.55
High
47.82
Объем
241
Дневное изменение
-2.30%
Месячное изменение
2.30%
6-месячное изменение
32.93%
Годовое изменение
47.06%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.