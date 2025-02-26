Moedas / ASTE
ASTE: Astec Industries Inc
47.88 USD 1.33 (2.86%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ASTE para hoje mudou para 2.86%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 46.89 e o mais alto foi 48.03.
Veja a dinâmica do par de moedas Astec Industries Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ASTE Notícias
Faixa diária
46.89 48.03
Faixa anual
29.65 48.22
- Fechamento anterior
- 46.55
- Open
- 46.89
- Bid
- 47.88
- Ask
- 48.18
- Low
- 46.89
- High
- 48.03
- Volume
- 117
- Mudança diária
- 2.86%
- Mudança mensal
- 4.77%
- Mudança de 6 meses
- 36.14%
- Mudança anual
- 50.61%
