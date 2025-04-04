Dövizler / ASA
ASA: ASA Gold and Precious Metals Limited
42.35 USD 1.34 (3.27%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ASA fiyatı bugün 3.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 40.92 ve Yüksek fiyatı olarak 42.56 aralığında işlem gördü.
ASA Gold and Precious Metals Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
40.92 42.56
Yıllık aralık
19.37 42.56
- Önceki kapanış
- 41.01
- Açılış
- 40.92
- Satış
- 42.35
- Alış
- 42.65
- Düşük
- 40.92
- Yüksek
- 42.56
- Hacim
- 278
- Günlük değişim
- 3.27%
- Aylık değişim
- 9.07%
- 6 aylık değişim
- 40.51%
- Yıllık değişim
- 102.63%
21 Eylül, Pazar