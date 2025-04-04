FiyatlarBölümler
ASA: ASA Gold and Precious Metals Limited

42.35 USD 1.34 (3.27%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ASA fiyatı bugün 3.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 40.92 ve Yüksek fiyatı olarak 42.56 aralığında işlem gördü.

ASA Gold and Precious Metals Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
40.92 42.56
Yıllık aralık
19.37 42.56
Önceki kapanış
41.01
Açılış
40.92
Satış
42.35
Alış
42.65
Düşük
40.92
Yüksek
42.56
Hacim
278
Günlük değişim
3.27%
Aylık değişim
9.07%
6 aylık değişim
40.51%
Yıllık değişim
102.63%
21 Eylül, Pazar