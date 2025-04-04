Валюты / ASA
ASA: ASA Gold and Precious Metals Limited
41.11 USD 0.37 (0.89%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ASA за сегодня изменился на -0.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.84, а максимальная — 41.72.
Следите за динамикой ASA Gold and Precious Metals Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
40.84 41.72
Годовой диапазон
19.37 41.89
- Предыдущее закрытие
- 41.48
- Open
- 41.67
- Bid
- 41.11
- Ask
- 41.41
- Low
- 40.84
- High
- 41.72
- Объем
- 446
- Дневное изменение
- -0.89%
- Месячное изменение
- 5.87%
- 6-месячное изменение
- 36.40%
- Годовое изменение
- 96.70%
