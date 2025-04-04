QuotazioniSezioni
ASA: ASA Gold and Precious Metals Limited

42.35 USD 1.34 (3.27%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ASA ha avuto una variazione del 3.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 40.92 e ad un massimo di 42.56.

Segui le dinamiche di ASA Gold and Precious Metals Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
40.92 42.56
Intervallo Annuale
19.37 42.56
Chiusura Precedente
41.01
Apertura
40.92
Bid
42.35
Ask
42.65
Minimo
40.92
Massimo
42.56
Volume
278
Variazione giornaliera
3.27%
Variazione Mensile
9.07%
Variazione Semestrale
40.51%
Variazione Annuale
102.63%
21 settembre, domenica