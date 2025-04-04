Valute / ASA
ASA: ASA Gold and Precious Metals Limited
42.35 USD 1.34 (3.27%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ASA ha avuto una variazione del 3.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 40.92 e ad un massimo di 42.56.
Segui le dinamiche di ASA Gold and Precious Metals Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- Monday’s Insider Moves: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Saba Capital acquista azioni ASA Gold & Precious Metals per 2 milioni di dollari
- Undercovered Dozen: Kraken Robotics, VICI Properties, AeroVironment And More
- Earnings call transcript: Atlantic Sapphire Q2 2025 sees revenue surge
- Atlantic Sapphire H1 2025 slides: Revenue doubles as land-based salmon producer targets profitability
- ASA Gold and Precious Metals announces board changes
- ASA CEF: The Bullish Trends For Gold Continue, Profit From Them
- Saba Capital Announces Final Voting Results of Special Meeting of ASA Gold and Precious Metals Shareholders
- ASA Gold and Precious Metals Shareholders Vote to Expand the Board and Elect Maryann Bruce as an Independent Director
- Second Independent Proxy Advisor Glass Lewis Recommends ASA Gold and Precious Metals Shareholders Vote FOR Saba Capital’s Proposals to Expand the Board
- Independent Proxy Advisor ISS Recommends ASA Gold and Precious Metals Shareholders Vote FOR Saba Capital’s Proposals to Expand the Board
- Supreme Court of Bermuda Extends Interim Injunction Restraining ASA and Two of its Directors “ Mary Joan Hoene and William Donovan “ From Unauthorized Use of Company Resources
- Atlantic Sapphire 2024 slides: Harvest volumes surge while losses deepen
- If I Could Only Buy 3 CEFs During This Crash
- ASA: Gold Could Be Good Right Now, And This Fund Is A Nice Way To Get It (NYSE:ASA)
Intervallo Giornaliero
40.92 42.56
Intervallo Annuale
19.37 42.56
- Chiusura Precedente
- 41.01
- Apertura
- 40.92
- Bid
- 42.35
- Ask
- 42.65
- Minimo
- 40.92
- Massimo
- 42.56
- Volume
- 278
- Variazione giornaliera
- 3.27%
- Variazione Mensile
- 9.07%
- Variazione Semestrale
- 40.51%
- Variazione Annuale
- 102.63%
21 settembre, domenica