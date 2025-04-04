Moedas / ASA
ASA: ASA Gold and Precious Metals Limited
41.01 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ASA para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 40.27 e o mais alto foi 41.07.
Veja a dinâmica do par de moedas ASA Gold and Precious Metals Limited. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ASA Notícias
Faixa diária
40.27 41.07
Faixa anual
19.37 41.89
- Fechamento anterior
- 41.01
- Open
- 40.73
- Bid
- 41.01
- Ask
- 41.31
- Low
- 40.27
- High
- 41.07
- Volume
- 406
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 5.61%
- Mudança de 6 meses
- 36.07%
- Mudança anual
- 96.22%
