FiyatlarBölümler
Dövizler / ARW
Geri dön - Hisse senetleri

ARW: Arrow Electronics Inc

121.59 USD 1.27 (1.03%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ARW fiyatı bugün -1.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 119.85 ve Yüksek fiyatı olarak 123.40 aralığında işlem gördü.

Arrow Electronics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ARW haberleri

Günlük aralık
119.85 123.40
Yıllık aralık
86.50 137.81
Önceki kapanış
122.86
Açılış
123.40
Satış
121.59
Alış
121.89
Düşük
119.85
Yüksek
123.40
Hacim
1.373 K
Günlük değişim
-1.03%
Aylık değişim
-1.98%
6 aylık değişim
17.33%
Yıllık değişim
-7.75%
21 Eylül, Pazar